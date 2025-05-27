Зарплату при депремировании запретили снижать более чем на 20%

Теперь при установлении системы премирования придется определить виды и размеры премий, сроки, основания и условия их выплаты.

27 мая 2025 года Госдума приняла закон, который должен защищать права работников при начислении премий.

Теперь работодатели должны будут при введении системы премирования четко устанавливать виды и размеры премий, сроки, основания и условия их выплаты. Можно учитывать качество и продолжительность труда, наличие дисциплинарных взысканий.

Ограничили снижение премии за нарушение трудовой дисциплины. Премию можно снизить только за тот период, когда вынесли взыскание, и общее снижение зарплаты из-за этого не должно превышать 20% в месяц.

Закон разработали в соответствии с решением Конституционного суда, который признал ч. 2 ст. 135 ТК не соответствующей Конституции.

«У работника должна быть уверенность, что его труд будет оценен по достоинству, и что премиальные выплаты не будут произвольно урезаны из-за формальных нарушений. Данный закон обеспечивает баланс между интересами работодателя и работника, позволяя стимулировать производительность труда и в то же время защищая права трудящихся на справедливую оплату», — сказал член комитета ГД по бюджету и налогам Никита Чаплин

Планируется, что закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

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