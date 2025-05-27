ЦБ: телефонные мошенники чаще используют «единое окно»

Центробанк рассказал, что телефонные мошенники стали чаще использовать сценарий «единого окна».
Например, человеку звонит якобы сотрудник МВД или Генпрокуратуры. Он говорит, что прямо сейчас у жертвы пытаются украсть деньги со счетов. Но преступников получится задержать.
Затем жертву переключают на якобы специалиста Центробанка. «Представитель ЦБ» должен помочь перевести все накопления с личных банковских счетов на специальный «защищенный» счет в Банке России: так преступники создают иллюзию официальности и убеждают человека, что все серьезно.
Также мошенники могут выдавать себя за работников Роскомнадзора, СФР, службу поддержки Госуслуг и других структур.
Если человек проследует таким инструкциям – он переведет деньги на счета мошенников, раскроет им свои паспортные данные и другую личную информацию.
Центробанк напоминает о правилах безопасности:
не существует никаких специальных «безопасных» счетов, на которые нужно переводить деньги для сохранности, в том числе в Центробанке;
ЦБ не работает с физическими лицами как с клиентами, не ведет их счета и не звонит им;
если во время телефонного разговора предлагают пообщаться последовательно с «сотрудниками» разных госструктур — это мошенники: переключаться между ведомствами во время одного телефонного звонка невозможно;
лжесотрудники государственных служб могут перезванивать своей жертве и через некоторое время;
настоящие работники госструктур никогда не просят людей совершать какие-либо денежные операции по своим картам.
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