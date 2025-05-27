ЦБ: телефонные мошенники чаще используют «единое окно»

Злоумышленники переводят жертву на «специалистов» разных ведомств, чтобы больше ее запутать.

Центробанк рассказал, что телефонные мошенники стали чаще использовать сценарий «единого окна».

Например, человеку звонит якобы сотрудник МВД или Генпрокуратуры. Он говорит, что прямо сейчас у жертвы пытаются украсть деньги со счетов. Но преступников получится задержать.

Затем жертву переключают на якобы специалиста Центробанка. «Представитель ЦБ» должен помочь перевести все накопления с личных банковских счетов на специальный «защищенный» счет в Банке России: так преступники создают иллюзию официальности и убеждают человека, что все серьезно.

Также мошенники могут выдавать себя за работников Роскомнадзора, СФР, службу поддержки Госуслуг и других структур.

Если человек проследует таким инструкциям – он переведет деньги на счета мошенников, раскроет им свои паспортные данные и другую личную информацию.

Центробанк напоминает о правилах безопасности:

не существует никаких специальных «безопасных» счетов, на которые нужно переводить деньги для сохранности, в том числе в Центробанке;

ЦБ не работает с физическими лицами как с клиентами, не ведет их счета и не звонит им;

если во время телефонного разговора предлагают пообщаться последовательно с «сотрудниками» разных госструктур — это мошенники: переключаться между ведомствами во время одного телефонного звонка невозможно;

лжесотрудники государственных служб могут перезванивать своей жертве и через некоторое время;

настоящие работники госструктур никогда не просят людей совершать какие-либо денежные операции по своим картам.

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