Нужно ли отправлять работника на обязательный медосмотр после возобновления трудового договора: позиция Минтруда

Чтобы определить, может ли сотрудник продолжать работу после возобновления приостановленного трудового договора, ему нужно пройти медкомиссию.

Минтруд разъяснил, должен ли работодатель отправлять на обязательный медицинский осмотр сотрудника, с которым возобновили приостановленный трудовой договор.

В письме от 20.02.2025 № 15-2/ООГ-348 ведомство указало, когда это нужно сделать:

если работника переводят на другую работу с вредными или опасными условиями. Но если он и раньше работал в таких условиях, и срок очередного периодического осмотра не наступил – отправлять работника на медосмотр не нужно ;

чтобы определить, может ли работник выполнять трудовую функцию, определенную трудовым договором.

Ведомство напомнило, что на время приостановки действия трудового договора в отношении работника сохраняются социально-трудовые гарантии: ст. 351.7 ТК. Договор возобновляется в день выхода на работу.

Кто должен проходить обязательные предварительные и периодические медосмотры, определено в ст. 220 ТК. В частности, нужно направлять на них тех, кто работает под воздействием вредных или опасных производственных факторов.

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