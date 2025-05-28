Потребительские цены в апреле-мае 2025 снижаются, но поддерживать жесткую денежно-кредитную политику будут еще долго – ЦБ

Банк России рассказал о трендах во втором квартале 2025 года. Цены продолжают снижаться, а спрос остается высоким.

Темп роста потребительских цен замедлился в апреле, а в мае, по предварительной оценке, эта тенденция продолжилась, сообщает Центробанк.

В первой половине второго квартала 2025 рост потребительских цен с учетом сезонности продолжил снижаться. Значительный вклад в это внесло укрепление рубля, которое также связано с жесткой денежно-кредитной политикой, приводящей к охлаждению спроса в целом, в том числе на импорт.

Но потребительский спрос остается сильным. Экономика умеренно растет, приходя к сбалансированным темпам после двух лет быстрого роста. Некоторое замедление ее роста происходит в основном за счет спроса на товары российского экспорта.

Российские товарные и финансовые рынки показывали в апреле-мае разнонаправленную динамику.

Для устойчивого снижения инфляции до 4% и ее стабилизации на этом уровне потребуется поддержание жестких денежно-кредитных условий продолжительное время, добавил регулятор.

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