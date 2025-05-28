Чтобы узнать причину блокировки счета налоговым органом, есть специальный сервис ФНС

Информацию о приостановлении операций по счету можно увидеть онлайн на сайте ФНС России.

Есть специальный сервис — «Система информирования банков о состоянии обработки электронных документов».

«Информацию в сервисе может получить любой налогоплательщик, причем как по своим расчетным счетам, так и по счетам контрагентов», — уточняет УФНС.

Нужно ввести запрашиваемые программой данные, чтобы она идентифицировала вид интересующей информации и самого плательщика. Для этого:

в графе «Тип запроса» — следует указать «Действующие решения о приостановлении операции по счету»;

в остальных свободных полях – реквизиты организации/ИП, включая ИНН и БИК банка (где открыт расчетный счет).

Причину блокировки счета можно определить по коду основания. Его расшифровка дана внизу страницы в «Справочнике основания для вынесения решения о приостановлении операций и переводов».

Эксклюзивные материалы, актуальные комментарии и ответы экспертов в Telegram-канале Клерк.Премиум.