Депутаты хотят упростить подачу кассационных жалоб

Законопроект облегчит подачу кассационных жалоб участниками уголовного дела. Им больше не придется заново собирать те документы, которые уже есть в деле.

Госдума в первом чтении приняла законопроект об отказе от подачи копий судебных решений по уголовным делам при сплошной кассации.

Сейчас для того, чтобы оспорить решение в судах высших инстанций, нужно собирать множество бумаг, причем даже тех, которые уже есть в материалах дела. Например, от участников процесса требуют заверенные копии судебных решений.

Ко второму чтению автора законопроекта Сардану Авксентьеву попросили детально определить правила представления других значимых документов, чтобы не было путаницы при правоприменении.

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