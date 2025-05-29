Коллекторам и МФО хотят запретить взыскивать деньги без ведома должников

Взыскатели пользуются лазейкой в ГПК РФ, которая позволяет им запускать принудительное взыскание, но при этом не ставить в известность самого должника. Это собираются изменить.

Депутаты внесли в Госдуму законопроект, по которому микрофинансовые организации и коллекторы не смогут пользоваться упрощенным порядком взыскания задолженности.

Сейчас ст. 122 ГПК позволяет взыскателям подать заявление о выдаче судебного приказа, причем без вызова сторон. Такое правило распространяется на дела с суммой долга не больше 500 тыс. рублей.

Это значит, что ответчик может и не узнать о том, что в отношении него уже есть исполнительный документ. Человек не будет готов к принудительному взысканию.

«Полагаем, что необходимо ограничить возможность профессиональным взыскателям получать исполнительные документы в ускоренном и упрощенном порядке», — сказано в пояснительной записке.

Авторы законопроекта считают, что задолженность нужно взыскивать исключительно в обычном порядке, с вызовом сторон для участия в судебном процессе. Так должники смогут отстоять свои права и снизить взыскиваемые проценты. Кроме того, новый подход позволит снизить объем махинаций и число злоупотреблений со стороны коллекторов и других профессиональный взыскателей.

Представители саморегулируемых организаций уверены, что проблема не в порядке взыскания, а в том, что сами клиенты не обновляют свои контактные данные. Поэтому с ними не могут связаться и пригласить на заседание, пишут «Известия».

«Письма возвращаются, уведомления не доходят. Поэтому, считают микрофинансисты, стоило бы развивать цифровую систему оповещений через Госуслуги, а не запрещать целый институт», — считают в СРО «МиР».

Ассоциация юристов России объяснила: если у должника была уважительная причина пропуска, он может восстановить срок и отменить приказ. Кроме того, принудительное взыскание можно обжаловать в кассационном порядке.

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