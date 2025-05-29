❗ Работодатель может применять дисциплинарные взыскания в любой последовательности – Роструд

Очередность взысканий при нарушениях может быть любой, но ведомство рекомендует учитывать тяжесть проступка и обстоятельства его совершения.

Работодатель может применять к сотруднику дисциплинарные взыскания в виде замечания и выговора в любой очередности, пишет Роструд в письме от 12.03.2025 № ПГ/03374-6-1.

Согласно ст. 22 ТК, работодатель имеет право привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в законном порядке.

За совершение дисциплинарного проступка — то есть за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей работником по его вине — работодатель может сделать замечание, выговор или уволить: ч. 1 ст. 192 ТК.

Но при этом нужно учитывать тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен: ч. 5 ст. 192 ТК.

Соответственно, работодатель может применять выговоры и замечания в любой последовательности, но нужно оценивать тяжесть проступка и обстоятельства его совершения.

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