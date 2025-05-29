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Вебинары для бухгалтеров

Календарь вебинаров для бухгалтера в июне 2025

Собрали для вас анонсы вебинаров на июнь 2025 года.

Вебинар — простой способ разобраться в любом важном для бухгалтера вопросе. Потому что, во-первых, «Клерк» приглашает на свои вебинары экспертов-практиков, которые понятно и с примерами разберут любую тему. Во-вторых, в чате можно задавать спикеру вопросы, он ответит на них в конце встречи.

Анонс вебинаров июнь 2025

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Тема вебинара

Дата

Время (мск)

1

Почему бухгалтеры уходят в аналитику 1С. Чем помогают новые навыки

3 июня

11:00

2

Выездная налоговая проверка: когда, как, почему? Как подготовиться, и что будут проверять

5 июня

11:00

3

Бухгалтер маркетплейса: признание выручки и ответ на требование ФНС

10 июня

11:00

4

Профессия «бухгалтер» в условиях ИИ. Как не стать аутсайдером и начать больше зарабатывать

11 июня

11:00

5

Как построить управленческий учет в Excel и не сойти с ума

17 июня

15:00

6

Электронный реестр воинского учета заработал. Новые правила передачи сведений в военкомат

24 июня

15:00

7

Инструменты, которые максимально упростят работу бухгалтера в 2025 году

26 июня

11:00

8

Контроль занятости 2025: как бухгалтеру помочь компании избежать рисков при работе с внештатниками

26 июня

15:00

Ежемесячно на вебинарах мы разбираем все темы, интересные бухгалтеру, кадровику, руководителю — от первички до отчетности и проверок.

Записи прошедших трансляций, а также сертификаты, которые подтвердят, что вы просмотрели вебинар и получили новые знания, доступны подписчикам Клерк.Премиум. Обратите внимание: вне подписки записи недоступны!

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