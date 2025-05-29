Компании разместили 12 тысяч заявок на целевое обучение

До 10 июня 2025 года работодатели смогут подать предложения о целевом обучении студентов, которые в будущем поступят к ним на работу.

На портале «Работа России» появилось почти 12 тыс. предложений о целевом обучении. Заявки от работодателей принимают с 10 мая по 10 июня 2025 года. Студенты смогут откликнуться на них только после старта приемной кампании в июне.

Заключить договор о целевом обучении можно по образовательным программам среднего или высшего профессионального образования. Как только абитуриенты получат аттестат, они смогут подавать заявки по целевое место через портал Госуслуги.

«Абитуриент заранее будет знать, где он будет работать после учебы, а компания – что в штат придет нужный ей специалист», — сказано на сайте Минтруда.

В 2024 году пересмотрели механизм целевого набора: впервые появился открытый конкурс среди работодателей-заказчиков. Договор с абитуриентом можно заключить при поступлении или уже во время учебы. Компания может в документах указать требования к успеваемости будущего сотрудника и предоставить ему различные меры поддержки.

Во время приемной кампании 2024-2025 года больше 24 тыс. работодателей подали 82 тыс. заявок на 184 тыс. учебных мест.

Эксклюзивные материалы, актуальные комментарии и ответы экспертов в Telegram-канале Клерк.Премиум.