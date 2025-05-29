🚜 Для сельхозпроизводителей поменяют правила освобождения от транспортного налога

Льготу предлагается давать на год независимо от срока использования техники.

Минфин совместно с ФНС разработал законопроект о внесении изменений в первую и вторую части НК для реализации Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов (обзор по нему здесь).

В частности, планируется поменять порядок освобождения сельскохозяйственных товаропроизводителей от обложения транспортным налогом зарегистрированных на них тракторов, самоходных комбайнов и другой спецтехники для сельхозработ, сообщает Налоговая служба.

Льготу собираются давать за весь налоговый период – календарный год независимо от срока использования такой техники в течение года.

Для получения освобождения нужно будет отправлять в налоговую заявление и документы, подтверждающие право на льготу. Это может быть:

договор об использовании самоходных машин для сельхозработ;

соглашение о поставке (перевозке) сельхозпродукции с указанием применяемых для этого транспортных средств и т. п.

Заявление и документы можно отправлять через ЛК, по почте, через МФЦ. Заявление рассмотрят и пришлют уведомление о предоставлении налоговой льготы либо сообщение об отказе.

Если у налоговиков будет информация о праве налогоплательщика на льготу – ее дадут в беззаявительном порядке.

После общественного обсуждения законопроект направят для рассмотрения в Правительство.

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