👀 Что известно об очередной донастройке налоговой системы: собрали все в одном месте

После перехода с УСН на ОСНО разрешат учесть в расходах стоимость приобретенных товаров

Бизнес, который перешел на ОСНО с УСН или ЕСХН, сможет учесть в расходах налога на прибыль стоимость товаров, купленных и оплаченных не ранее чем за 3 года до года такого перехода.

ИП разрешат подавать уточненное заявление на патент, чтобы пересчитать сумму налога, если поменялись показатели.