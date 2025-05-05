👀 Что известно об очередной донастройке налоговой системы: собрали все в одном месте

Минфин опубликовал законопроект с изменениями налоговой политики, рассмотрим его ключевые тезисы.
Минфин пересмотрит сроки уплаты налогов в свою пользу
Основная идея в том, чтобы все налоги были уплачены до выходных и праздничных дней. Сейчас, если последний день уплаты выпадает на нерабочий день, то платеж можно перенести на следующий за ним будний день. Кроме того, из сальдо ЕНС исключат суммы, которые указаны в решении о привлечении к ответственности.
После перехода с УСН на ОСНО разрешат учесть в расходах стоимость приобретенных товаров
Бизнес, который перешел на ОСНО с УСН или ЕСХН, сможет учесть в расходах налога на прибыль стоимость товаров, купленных и оплаченных не ранее чем за 3 года до года такого перехода.
ИП разрешат подавать уточненное заявление на патент, чтобы пересчитать сумму налога, если поменялись показатели.
IT-компании смогут применять пониженные страховые взносы с месяца получения аккредитации
Если такие организации соблюдают требования по доле доходов от профильных доходов (не меньше 70%), то они смогут применять пониженные тарифы страховых взносов уже с того месяца, в котором получили документ о государственной аккредитации.
Уведомления по ЕНП о суммах НДФЛ и страховых взносов частично отменят
Если налогоплательщик уже сдал уведомление и указал в нем суммы, которые планирует уплатить в следующем периоде, то может снова не сдавать этот документ. При условии, что в итоге суммы сошлись.
Ряд доходов освободят от НДФЛ, а вычет на детей будут считать только по основной налоговой базе
Для налогового вычета на детей в доходах будут учитывать только основную налоговую базу. От НДФЛ освободят возмещение стоимости утраченного имущества. Расходы на полис ОМС для заграничных командировок освободят от НДФЛ. Право на льготу при продаже жилья будет не только у семей с несовершеннолетними детьми, но также у тех, у кого есть недееспособные дети любого возраста.
В НК появятся правила расчета НДС при сдаче в аренду майнинговой инфраструктуры
Минфин предлагает установить, что российский налогоплательщик будет рассчитывать НДС при сдаче в аренду майнинговой инфраструктуры и при предоставлении в режиме реального времени вычислительной мощности для майнинга.
Установят нулевой НДС при реализации руды, концентратов и других промышленных продуктов, содержащих драгоценные металлы, налогоплательщиками, добывающими драгоценные металлы, аффинажным организациям, имеющим право на аффинаж драгметаллов, для аффинажа.
Военнослужащих освободят от страховых взносов
Выплаты сотрудникам, которые служат на СВО по контракту, не будут облагать страховыми взносами. Также взносы не будут исчислять и платить ИП, адвокаты и нотариусы с такими же контрактами.
От туристического налога освободят услуги по санаторным путевкам
От уплаты турналога хотят освободить услуги по временному проживанию в составе услуг по санаторно-курортному лечению по путевкам. Минфин также уточнит полномочия представительных органов муниципальных образований по дифференциации ставок турналога по сезонности и типам средств размещения.
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