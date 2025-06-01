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НДФЛ

Госуслуги назвали пять условий для оформления налогового вычета через работодателя

Большинство вычетов по НДФЛ можно получить в текущем (2025) году и без декларации по форме 3-НДФЛ — через работодателя.

При этом ФНС направляет напрямую работодателю справка о праве сотрудника на вычет. И наниматель сразу применяет вычет к зарплате и уменьшает налог.

Для оформления вычета через работодателя должны совпасть следующие условия, объясняет портал Госуслуг.

Условие

Пояснение

1

Есть трудовой договор

Вычеты положены только при официальном оформлении с отчислением НДФЛ.

Если это гражданско-правовой договор, НДФЛ тоже удерживается и право на вычеты есть — но оформить их можно по декларации, когда закончится год.

По договору ГПХ можно оформить стандартный вычет по заявлению — но это другой порядок, без справки о праве на вычет.

2

Вычет подходит для оформления через работодателя

Так можно оформить вычеты:

  • на покупку жилья и проценты по ипотеке;

  • лечение, обучение, фитнес;

  • на взносы по добровольному страхованию жизни;

  • на взносы по договорам с НПФ и долгосрочных сбережений.

Нельзя получить у работодателя инвестиционные вычеты, за благотворительность и независимую оценку квалификации. Их оформляют по декларации, когда год закончится.

Работодатели на АУСН могут предоставлять сотрудникам только стандартные вычеты.

3

Расходы были в текущем году

По расходам за прошлые годы вычет получают по декларации через ФНС.

Исключение — имущественные вычеты на покупку жилья и проценты по ипотеке. Их остаток можно переносить на следующие годы и получать через работодателя.

4

Есть уведомление о праве на вычет

Оно оформляется в личном кабинете налогоплательщика. Нужны подтверждающие документы. После проверки сведений в течение месяца уведомление автоматически поступит работодателю.

5

Есть заявление

После того, как работодатель получит уведомление о праве на вычет и заявление от сотрудника, он не будет удерживать НДФЛ с зарплаты с учетом лимита из уведомления.

Пример расчета

В марте 2025 года работник потратил 40 000 руб. на стоматолога, а в апреле — 30 000 ₽ на автошколу. В мае 2025 года он оформляет уведомление о праве на вычет. В июне оно поступит работодателю. Работодатель применит вычет в размере 70 000 ₽ к доходам работника. Удерживаемый НДФЛ уменьшится на 9 100 ₽ — эту сумму работник получит с ближайшей зарплатой.

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