Госуслуги назвали пять условий для оформления налогового вычета через работодателя

При этом ФНС направляет напрямую работодателю справка о праве сотрудника на вычет. И наниматель сразу применяет вычет к зарплате и уменьшает налог.
Для оформления вычета через работодателя должны совпасть следующие условия, объясняет портал Госуслуг.
Условие
Пояснение
1
Есть трудовой договор
Вычеты положены только при официальном оформлении с отчислением НДФЛ.
Если это гражданско-правовой договор, НДФЛ тоже удерживается и право на вычеты есть — но оформить их можно по декларации, когда закончится год.
По договору ГПХ можно оформить стандартный вычет по заявлению — но это другой порядок, без справки о праве на вычет.
2
Вычет подходит для оформления через работодателя
Так можно оформить вычеты:
Нельзя получить у работодателя инвестиционные вычеты, за благотворительность и независимую оценку квалификации. Их оформляют по декларации, когда год закончится.
Работодатели на АУСН могут предоставлять сотрудникам только стандартные вычеты.
3
Расходы были в текущем году
По расходам за прошлые годы вычет получают по декларации через ФНС.
Исключение — имущественные вычеты на покупку жилья и проценты по ипотеке. Их остаток можно переносить на следующие годы и получать через работодателя.
4
Есть уведомление о праве на вычет
Оно оформляется в личном кабинете налогоплательщика. Нужны подтверждающие документы. После проверки сведений в течение месяца уведомление автоматически поступит работодателю.
5
Есть заявление
После того, как работодатель получит уведомление о праве на вычет и заявление от сотрудника, он не будет удерживать НДФЛ с зарплаты с учетом лимита из уведомления.
Пример расчета
В марте 2025 года работник потратил 40 000 руб. на стоматолога, а в апреле — 30 000 ₽ на автошколу. В мае 2025 года он оформляет уведомление о праве на вычет. В июне оно поступит работодателю. Работодатель применит вычет в размере 70 000 ₽ к доходам работника. Удерживаемый НДФЛ уменьшится на 9 100 ₽ — эту сумму работник получит с ближайшей зарплатой.
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