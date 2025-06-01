Госуслуги назвали пять условий для оформления налогового вычета через работодателя

Вычеты положены только при официальном оформлении с отчислением НДФЛ.

Если это гражданско-правовой договор, НДФЛ тоже удерживается и право на вычеты есть — но оформить их можно по декларации, когда закончится год.

По договору ГПХ можно оформить стандартный вычет по заявлению — но это другой порядок, без справки о праве на вычет.