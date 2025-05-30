❗ РКН: в уведомлении неправильно ссылаться только на закон о персданных как основание для их обработки

Для операторов в уведомлении в Роскомнадзор правовое основание обработки персональных данных – это отраслевые и локальные нормативные правовые акты (НПА). Сам закон 152-ФЗ таких оснований не дает.

Роскомнадзор сообщил, что при заполнении уведомления об обработке персданных операторы часто неправильно заполняют поле «Правовое основание обработки персональных данных».

Они не пишут статьи, дату и номер закона или других НПА, регулирующих вид деятельности и обработку персональных данных.

«Часто операторы указывают только Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных" (далее – Закон). Закон не дает правовых оснований операторам для обработки персональных данных. Законом регулируются отношения, связанные с обработкой персональных данных», — пишет Управление РКН.

Как правильно заполнить поле: нужно указать все отраслевые НПА, которыми руководствуется оператор, обрабатывая персональные данные с указанием реквизитов — дата, номер и название. Например:

Устав ООО ________ от __.__._____ №______, Положение об ______ от __.__._____ № ____, лицензия на _________ от __.__.____ № _____ и т. д.

Также в этом поле нужно указать локальные акты оператора, принятые в соответствии с законодательством о персональных данных. Это может быть Положение об обработке персональных данных ООО или ИП, приказы, инструкции.

Ранее Роскомнадзор уже разъяснил, как заполнить поле «Филиалы» и «Почтовый адрес».

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