Угольным компаниям дадут отсрочку по НДПИ и страховым взносам до 1 декабря 2025 года

До 1 декабря 2025 года всем предприятиям угольной промышленности дадут отсрочку по уплате НДПИ и страховых взносов. Такое решение принял кабмин по итогам совещания о ситуации в угольной отрасли.

Угольным компаниям предоставят адресные субсидии, которые помогут компенсировать часть логистических затрат при экспорте угольной продукции на дальние расстояния.

«Сибирским угольным компаниям будет предоставлена компенсация в 12,8% от величины тарифа на экспортные перевозки угля в северо-западном и южном направлении. Их перечень будет сформирован Минэнерго и утвержден подкомиссией», — сказано в телеграм-канале правительства.

Компаниям с серьезной долговой нагрузкой разрешат реструктуризировать кредиты. Также в план финансового оздоровления предприятий включили помощь непосредственных бенефициаров. Это значит, что ограничат выплату дивидендов и запретят повышать зарплату высшему менеджменту.

Кроме того, до 5 июня 2025 года Минфин и Минэнерго должны определить критерии, по которым компании получат дополнительную господдержку.

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