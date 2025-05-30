Можно ли доходы по УСН уменьшать на туристический налог – ответ ФНС

Гостиницы могут вычитать туристический налог из доходов на упрощенке.

Налоговики уточнили, что ИП и юрлица на УСН, предоставляющие гостиничные услуги для физлиц, могут уменьшать доходы на суммы туристического налога.

В письме от 27.05.2025 № СД-4-3/5192@ ведомство напоминает, что при определении объекта налогообложения на упрощенке учитывают доходы, обозначенные в п. 1 и п. 2 ст. 248 НК.

При определении таких доходов из них исключают налоги, предъявленные в соответствии с НК покупателю товаров (работ, услуг, имущественных прав) и сумму туристического налога.

Соответственно, сумму туристического налога, подлежащую уплате в тот же период, что и УСН-налог, не учитывают в доходах — как упрощенцы с доходно-расходным, так и доходным объектом.

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