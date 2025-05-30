Замминистра финансов рассказал о дополнительных инструментах для привлечения инвестиций в экономику

Замминистра финансов Иван Чебесков рассказал о развитии фондового рынка. По его словам, банковский сектор остается ключевым источником финансирования экономики, но фондовый рынок занимает все более важную роль в этом процессе.

Используются и дополнительные инструменты привлечения инвестиций в российскую экономику.

«Мы вместе с коллегами из Банка России, Минэкономразвития разработали проект по токенизации активов реального сектора. На это есть большой запрос со стороны банковского сообщества. Надеемся, что в осеннюю сессию Госдумы мы выйдем с совместной инициативой о проведении уже законодательного эксперимента в режиме ЭПР [экспериментально-правового режима] по токенизации активов реального сектора», — отметил Иван Чебесков.

Также он прокомментировал возможное освобождение процентов по трехлетним вкладам от налогов. Минфин делает ставку на инструменты фондового рынка, поэтому все стимулы направлены на него, уточнил замглавы ведомства.

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