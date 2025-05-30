У россиян «завалялся» 51 млн монет почти на 242 млн рублей. Но их уже вернули в оборот

В апреле 2025 года прошла монетная неделя, когда можно было сдать мелочь в банки и магазины. Некоторые точки продолжают принимать монеты и сейчас.

Больше 51 миллиона монет почти на 242 миллиона рублей россияне вернули в оборот, сообщает Центробанк.

В акции участвовали жители 3 058 населенных пунктов, в 2024 году таких было 2 568.

В банки и магазины принесли 235 тонн мелочи: это на 17,5% больше, чем осенью 2024 года. Половина общего веса – монеты номиналом 1, 2 и 5 рублей.

Больше всего монет сдали в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Краснодарском крае.

Сдать мелочь можно и сейчас. Адреса банков и магазинов, принимающих монеты для обмена на банкноты или зачисления на счет, есть на сайте.

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