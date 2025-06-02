Россияне с детьми выбирают для отдыха апарт-отели и гостевые дома

Семьи с детьми предпочитают пляжный отдых и отдых на природе. Главная сложность – это размещение.

Летом туристы с детьми выбирают для отдыха апарт-отели, гостевые дома и отели без звезд. Причина не только в экономии, но и в удобстве размещения всей семьей, пишет Российский союз туриндустрии (РСТ).

«Летом практически каждое четвертое бронирование на [сервисе бронирования] “Островке” совершают путешественники с детьми, что гораздо выше среднегодового показателя (13%). Наш опрос на тему планирования семейного летнего отдыха, охвативший 1 500 респондентов, показал основные предпочтения по выбору размещения и географии поездки. Подавляющее большинство россиян с детьми выбирают пляжный отдых – 55%. Примерно столько же — 50% — планируют активный отдых на природе, 38% — развлекательные и тематические парки и курорты. Экскурсии по городам выбирают 33%, оздоровительный санаторный отдых – 20%», — рассказала представитель РСТ Дарья Кочеткова.

Из сложностей в организации отдыха туристы называют нехватку плацкартных вагонов, закрытые аэропорты и проблемы в размещении.

«Если семья путешествует с одним ребенком, то надо как минимум поставить дополнительную кровать, если двое детей – две кровати, а если это семья с тремя детьми и более – задача просто неразрешимая. Семья должна или выбирать более высокую категорию номера, что дороже стандарта, либо бросить жребий – кто с кем будет размещаться в номере», — добавила Кочеткова.

Почти половина всех бронирований туристов с детьми приходится на апартаменты, отели без звезд и гостевые дома. В них можно разместиться всей семьей и будет достаточно спальных мест. Кроме того, там проще приготовить ребенку еду, подчеркнула она.

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