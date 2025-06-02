⚡️ Итоги дня: депутаты хотят пересмотреть правила тонировки авто, ИИ будет искать нарушения самокатчиков, на Ozon можно купить машину в лизинг

Предложение новостроек на этапе котлована в Москве сократилось на 7,4%, до 8,2 тыс. лотов. Наибольшее снижение зафиксировано в массовом сегменте (–29,7%) и бизнес-классе (–14,6%).

Самыми пустующими торговыми улицами Москвы в первом полугодии оказались Столешников переулок, Никольская и Кузнецкий Мост, традиционно ориентировавшиеся на люксовых арендаторов. Вакантность здесь варьируется от 13% до 33% и частично продолжает расти.

Иностранцы, желающие работать в Москве и Подмосковье по патенту, должны будут ежемесячно платить почти 9 тыс. рублей в качестве авансового платежа, иначе патент аннулируют, сказали в МВД. С 1 января стоимость ежемесячного авансового платежа для Москвы и Подмосковья составляет 8 900 рублей.

Депутаты предложили разрешить водителям тонировать передние боковые стекла при условии, что их светопропускание составляет не менее 60% от показателя, установленного техническим регламентом. Сейчас тонировка разрешена для лобового и передних боковых стекол автомобиля, если она пропускает не менее 70% света. Штраф за нарушение — 500 рублей.

В 2024 году количество преступлений, связанных со взломом компьютерной информации, увеличилось в три раза — с 36,2 тыс. до 104,6 тыс. Из них раскрыто 2,1 тыс. преступлений (2,07%).

В России могут запустить ИИ для выявления нарушений ПДД на самокатах. Нейросеть будет контролировать движение самокатчиков и с помощью встроенного голосового помощника просить сойти с самоката на пешеходном переходе или прекратить движение вдвоем.

Банк ВТБ закончил масштабный проект импортозамещения зарубежной операционной системы Microsoft Windows на российскую платформу Astra Linux. К началу 2025 года ВТБ также импортозаместил 95% системной IТ-инфраструктуры и порядка 91% прикладных решений.

Маркетплейс Ozon добавил возможность приобрести автомобиль в лизинг, услуга доступна индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам.

Wildberries запустил сервис самовывоза автомобилей из дилерских центров. Для заказа пользователь выбирает интересующий автомобиль или мототранспорт, добавляет его в корзину, а далее, на специальной карте определяет удобный дилерский центр для самовывоза.

Набор для приготовления окрошки подорожал на 8-9%. Сильнее всего подорожал картофель, средняя цена килограмма составила 91 рубль, что на 63% выше показателей прошлого года.

Со 2 июня 2025 года увеличат объем беспошлинного ввоза картофеля. До 31 июля 2025 года в Россию можно без пошлин ввозить 150 тысяч тонн картофеля как для розничной продажи, так и для производства пищевой продукции.

«Аэрофлот» запустил веб-приложение для покупки билетов.

Экс-участник «Дома-2» Май Абрикосов открыл клининговую компанию в селе Коротяк.