Можно ли учесть по налогу на прибыль расходы по договорам медуслуг для работников – ответ Минфина

Расходы работодателей по договорам на оказание медицинских услуг для работников учитывают в базе по налогу на прибыль. НДФЛ на оплату медуслуг для работников начислять не нужно.

Минфин разъяснил порядок учета расходов работодателей по договорам на оказание медицинских услуг, заключенных в пользу работников. В письме от 24.04.2025 № 03-03-06/1/41264 ведомство пояснило, что такие расходы можно учесть в налоговой базе по налогу на прибыль, если они соответствуют критериям п. 16 ст. 255 НК (оплата страховщиками медицинских расходов застрахованных работников) и ст. 252 НК.

При этом, если договор на оказание медицинских услуг для работников заключает комиссионер – ограничение по сумме расходов (не более 6% от суммы расходов на оплату труда), установленное в абз. 9 п. 16 ст. 255 НК, не применяют.

Также Минифн разъяснил, что суммы, уплаченные работодателем за оказание медуслуг работникам, их супругам, родителям, детям, подопечным в возрасте до 18 лет, а также бывшим своим работникам, которые ушли на пенсию, не облагаются НДФЛ: п. 10 ст. 217 НК. Но только если медицинские услуги оплатили непосредственно медорганизации или отдали для оплаты таких услуг работнику. Если средства перевели другим организациям – освобождение от НДФЛ применять нельзя.

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