Менее чем за сутки IT-специалисты получили 200 сертификатов с подтверждением компетенций

Вечером 1 июня 2025 года на Госуслугах запустили систему подтверждения IT-компетенций.

Глава Минцифры Максут Шадаев рассказал, что с момента запуска нового сервиса для IT-специалистов свои компетенции подтвердили 200 сотрудников, они получили сертификаты.

Сервис проверки IT-компетенций начал работать вечером 1 июня 2025 года. Он находится на портале Госуслуги в разделе «Национальная система подтверждения IТ-компетенций».

«Сертификат Минцифры позволит работодателям точнее оценивать уровень специалистов, а соискателям даст дополнительное преимущество при трудоустройстве», — сказали в министерстве.

Все желающие могут пройти тестирование добровольно и бесплатно, причем вне зависимости от уровня образования.

Сейчас доступны тесты на знание языков программирования Python, Java, SQL, C#, PHP и теоретическим направлениям HTML, ООП, PostgreSQL, Функциональное тестирование, Регресионное тестирование, Git, API, CSS, Docker, Алгоритмы и структуры данных, JavaScript, Linux.

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