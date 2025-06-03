Минпромторг будет популяризировать русскую кухню

Минпромторг создал рабочую группу по вопросам популяризации русской кухни. Рабочая группа предназначена для сохранения и популяризации русской кухни как национальной кухни государствообразующего народа России. Приказ об этом опубликован на сайте Минпромторга.

Председателем рабочей группы назначен замминистра промышленности и торговли Роман Чекушов. В состав группы включили историков русской кухни, представителей ресторанных концепций русской кухни, отраслевой ассоциации.

«Важно, что мы не собираемся давать обязательные требования в части ингредиентов, рецептуры производства блюд, либо обязать всех использовать формат ресторана русской кухни. Нет. Это будет добровольный стандарт, который определит требования не только к качеству самих блюд, но и к уровню сервиса, обслуживанию ресторанов, которые относят себя к предприятиям общественного питания русской кухни», — заявил Роман Чекушов.

По его словам, рестораторы смогут использовать свои хитрости, ноу-хау, которые будут привлекать посетителей и выделять их ресторан из большого числа предприятий общественного питания. Использовать бренд русской кухни — добровольное желание компаний. Предполагается, что русская кухня станет знаком качества, брендом, который будет привлекать не только россиян.

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