Россияне смогут жаловаться на банки через сервис ЦБ

Клиенты банков через форму обратной связи будут сообщать о навязывании дополнительных услуг, о проблемах при заключении договоров ОСАГО и т.д. После этого регулятор проведет контрольную закупку.

Центробанк запустил сервис оперативного информирования о возможных нарушениях прав потребителей. Через форму на сайте ведомства можно сообщить, что финансовые организации нарушают права клиентов.

«Такая информация станет сигналом, чтобы Банк России провел контрольную закупку. В отличие от интернет-приемной, через этот сервис человек сможет сообщить о нарушении, даже если оно не касается его лично», — пишет регулятор.

Пожаловаться можно на недобросовестные действия банков, МФО, страховщиков, субъектов рынка ценных бумаг и коллективных инвестиций, операторов финансовых и инвестиционных платформ.

Например, сообщить о навязывании дополнительных услуг при оформлении кредита, о предложении вместо вклада другого продукта, о сложностях при заключении договоров ОСАГО или урегулировании убытков по договорам страхования, пожаловаться на отсутствие в офисе банка сведений об условиях вкладов и т.д.

Чтобы заполнить форму, нужно авторизоваться через Госуслуги.

Если информация из жалоб подтвердится, регулятор может применить к финансовой организации надзорные меры. Результаты проверок Центробанк будет публиковать на сайте.

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