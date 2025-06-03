Россияне смогут жаловаться на банки через сервис ЦБ
Центробанк запустил сервис оперативного информирования о возможных нарушениях прав потребителей. Через форму на сайте ведомства можно сообщить, что финансовые организации нарушают права клиентов.
«Такая информация станет сигналом, чтобы Банк России провел контрольную закупку. В отличие от интернет-приемной, через этот сервис человек сможет сообщить о нарушении, даже если оно не касается его лично», — пишет регулятор.
Пожаловаться можно на недобросовестные действия банков, МФО, страховщиков, субъектов рынка ценных бумаг и коллективных инвестиций, операторов финансовых и инвестиционных платформ.
Например, сообщить о навязывании дополнительных услуг при оформлении кредита, о предложении вместо вклада другого продукта, о сложностях при заключении договоров ОСАГО или урегулировании убытков по договорам страхования, пожаловаться на отсутствие в офисе банка сведений об условиях вкладов и т.д.
Чтобы заполнить форму, нужно авторизоваться через Госуслуги.
Если информация из жалоб подтвердится, регулятор может применить к финансовой организации надзорные меры. Результаты проверок Центробанк будет публиковать на сайте.
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