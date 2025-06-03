Решение суда: работодатель должен узнать у сотрудника причины увольнения
Первый кассационный суд общей юрисдикции рассмотрел дело об увольнении начальницы отдела администрации городского округа. Она столкнулась с длительным психологическим давлением со стороны руководства, из-за которого у нее случился сердечный приступ.
После курса реабилитации женщина вышла на работу, но ничего не изменилось. В результате сотрудница решила написать заявление об увольнении. Однако через какое-то время снова попросила восстановить ее на работе, отметив, что заявление было написано в болезненном состоянии. Начальство отказало в этом, а женщина обратилась в суд, чтобы восстановиться на работе, взыскать зарплату за время вынужденного прогула и компенсацию морального вреда.
Суд первой инстанции решил, что истец была вынуждена уволиться из-за конфликта с руководством и по состоянию здоровья. Однако работодатель не выяснил причины увольнения и не разъяснил сотруднику последствия заявления и права на его отзыв.
«Суды сделали мотивированный вывод о доказанности факта отсутствия у истца волеизъявления на увольнение по собственному желанию», — сказано в определении суда от 29.07.2024 № 88-23664/2024.
Суд решил, что для увольнения не было объективных предпосылок, поскольку оно не связано с переходом к другому работодателю. Требования истца удовлетворили, а суды апелляционной и кассационной инстанций с этим согласились.
🔥Приглашаем на VIII Всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Летняя сессия»
Примите участие в летней практической VIII Всероссийской бухгалтерской онлайн-конференции «Клерка» — «Летняя сессия» в режиме онлайн! Вас ждет трехдневный онлайн-марафон с 18 по 20 июня. Если ваша работа связана с налогами и бухгалтерией — вам точно сюда.
В числе спикеров, как и всегда, именитые фамилии — Дмитрий Ряховский, Елена Пономарева, Михаил Мухин, Марина Климова и другие эксперты-практики, чей опыт насчитывает не первый год работы.
Мы планируем построить диалог между спикерами и пользователями «Клерка», чтобы каждый участник конференции смог найти точки для своего роста! Вы можете купить билет по выбору: с возможностью получения записи конференции или без нее.
Комментарии2
Я понимаю, что работодатель - муниципалитет и там есть свои особенности рабочих отношений. Но , если абстрагироваться от этого, то складывается впечатление, что отношения выстроены как в детском саду. Няня - работодатель, сотрудник - малыш в памперсах.
И да пусть завалят меня тухлыми помидорами, ибо я с 1997 года не была сотрудником...
странненько, начальницей была, не в один же день рассчитали, можно было подумать как следует, скорее отыгралась за длительное психологическое давление со стороны руководства