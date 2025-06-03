Решение суда: работодатель должен узнать у сотрудника причины увольнения

Даже если сотрудник увольняется по собственному желанию, работодатель должен разъяснить ему последствия заявления об увольнении и рассказать о праве его отозвать.

Первый кассационный суд общей юрисдикции рассмотрел дело об увольнении начальницы отдела администрации городского округа. Она столкнулась с длительным психологическим давлением со стороны руководства, из-за которого у нее случился сердечный приступ.

После курса реабилитации женщина вышла на работу, но ничего не изменилось. В результате сотрудница решила написать заявление об увольнении. Однако через какое-то время снова попросила восстановить ее на работе, отметив, что заявление было написано в болезненном состоянии. Начальство отказало в этом, а женщина обратилась в суд, чтобы восстановиться на работе, взыскать зарплату за время вынужденного прогула и компенсацию морального вреда.

Суд первой инстанции решил, что истец была вынуждена уволиться из-за конфликта с руководством и по состоянию здоровья. Однако работодатель не выяснил причины увольнения и не разъяснил сотруднику последствия заявления и права на его отзыв.

«Суды сделали мотивированный вывод о доказанности факта отсутствия у истца волеизъявления на увольнение по собственному желанию», — сказано в определении суда от 29.07.2024 № 88-23664/2024.

Суд решил, что для увольнения не было объективных предпосылок, поскольку оно не связано с переходом к другому работодателю. Требования истца удовлетворили, а суды апелляционной и кассационной инстанций с этим согласились.