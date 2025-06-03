Нюансы применения льгот по налогу на прибыль и страховым взносам для IT-компаний разъяснил Минфин
Минфин уточнил порядок применения ИТ-компаниями пониженных ставок налога на прибыль и единого пониженного тарифа страховых взносов при реализации экземпляров ПО и передаче исключительных прав на них.
В письме от 23.05.2025 № 03-03-06/1/50656 ведомство напомнило условие применения льготной ставки по налогу на прибыль (5%): из всех доходов за отчетный (налоговый) период не менее 70% должны составлять профильные доходы. Их перечень есть в п. 1.15 ст. 284 НК.
Для применения пониженного тарифа страховых взносов (7,6%) нужно соблюдать такие условия:
Иметь IT-аккредитацию.
Профильные доходы по итогам отчетного (расчетного) периода должны составлять не менее 70%.
В частности, в 70%-ю долю включают доходы из п. 4 ст. 427 НК:
от реализации экземпляров разработанных, адаптированных или модифицированных данной организацией либо лицом, входящим в одну группу лиц с данной организацией, программ и баз данных;
от передачи исключительных прав на собственные программы и базы данных.
То есть ИТ-компания может включать в 70%-ю долю доходов для льгот по налогу на прибыль и страховым взносам доходы от продажи экземпляров ПО и от передачи исключительных прав на ПО. Причем независимо от того, для каких целей будут использоваться эти программы.
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