Нюансы применения льгот по налогу на прибыль и страховым взносам для IT-компаний разъяснил Минфин

ИТ-компания может пользоваться льготами, если соответствует всем установленным условиям. При этом не важно, для чего будут использоваться ее программные продукты.

Минфин уточнил порядок применения ИТ-компаниями пониженных ставок налога на прибыль и единого пониженного тарифа страховых взносов при реализации экземпляров ПО и передаче исключительных прав на них.

В письме от 23.05.2025 № 03-03-06/1/50656 ведомство напомнило условие применения льготной ставки по налогу на прибыль (5%): из всех доходов за отчетный (налоговый) период не менее 70% должны составлять профильные доходы. Их перечень есть в п. 1.15 ст. 284 НК.

Для применения пониженного тарифа страховых взносов (7,6%) нужно соблюдать такие условия:

Иметь IT-аккредитацию. Профильные доходы по итогам отчетного (расчетного) периода должны составлять не менее 70%.

В частности, в 70%-ю долю включают доходы из п. 4 ст. 427 НК:

от реализации экземпляров разработанных, адаптированных или модифицированных данной организацией либо лицом, входящим в одну группу лиц с данной организацией, программ и баз данных;

от передачи исключительных прав на собственные программы и базы данных.

То есть ИТ-компания может включать в 70%-ю долю доходов для льгот по налогу на прибыль и страховым взносам доходы от продажи экземпляров ПО и от передачи исключительных прав на ПО. Причем независимо от того, для каких целей будут использоваться эти программы.

Научим рассчитывать налог на прибыль и заполнять по нему декларацию на курсе профпереподготовки «Главный бухгалтер на ОСНО».

Вы узнаете, как отражать операции в последней версии 1С, выбрать законный метод налоговой оптимизации, работать с аналитикой и строить финмодели, чтобы на их основе предлагать управленческие решения руководителю.

Сейчас вы можете купить курс со скидкой 70% за 9 900 рублей вместо 33 000 рублей.

Обучение началось — присоединяйтесь!

Записаться

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.