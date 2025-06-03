Ученика можно отправить в командировку – но только по учебе

Если с работником заключен ученический договор, его нельзя отправлять в командировки, не связанные с ученичеством.

Роструд спросили, можно ли отправить в командировку соискателя, с которым заключили ученический договор. Цели командировки связаны с обучением.

В этом случае – можно, ответили на портале Онлайнинспекции.рф.

Пока действует ученический договор, работников нельзя привлекать к сверхурочным работам и отправлять их в служебные командировки, не связанные с учебой: ч. 3 ст. 203 ТК.

При этом на учеников распространяется трудовое законодательство, в том числе об охране труда, добавил Роструд.

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