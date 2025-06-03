Производительность труда в РФ ежегодно растет на 1,5%, уже опередили Германию и Японию – Минэкономразвития

К 2030 году власти планируют обеспечить рост производительности труда на 21%.

Показатель роста производительности труда в России обогнал Германию и Японию. Об этом заявил замглавы Минэкономики Мурат Керефов. За последние пять лет производительность труда ежегодно росла на 1,5%, опережая показатели этих развитых экономик.

Теперь перед министерством стоит цель — обеспечить рост производительности труда на 21% к 2030 году. Достижение этого показателя — важнейшая задача для экономики страны, подчеркнул Керефов.

По его словам, основной вызов – это ситуация на рынке труда и рост зарплат. Это побуждает бизнес автоматизировать процессы и замещать ручной труд машинным, что в перспективе должно дать дополнительный импульс росту производительности.

Также Минэкономразвития разработало трехуровневую стратегию работы. На первом уровне хотят охватить 40% компаний из базовых несырьевых отраслей, на втором – распространят господдержку на все отрасли экономики, включая социальную сферу. На третьем уровне будут убирать системные ограничения, сдерживающие рост производительности.

Для реализации этих планов министерство мобилизует значительные ресурсы и инструменты поддержки, отметил Керефов.