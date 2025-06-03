📅 12% сотрудников продлят четыре выходных в июне отпусками и отгулами

С 12 по 15 июня 2025 года у россиян будут выходные в честь Дня России. 61% сотрудников считает, что им хватит четыре дня отдыха, но есть и те, кто намерен взять дополнительные отгулы или даже уйти в отпуск.

В 2025 году День России 12 июня выпал на четверг, сотрудники будут отдыхать четыре дня подряд — с 12 по 15 июня. Кроме того, 11 июня будет коротким днем. С работы можно уйти на час пораньше.

12% россиян намерены отдыхать больше четырех дней. Они возьмут отгулы или уйдут в отпуск после праздничной даты. Об этом сказано в исследовании сервиса Superjob.

Чаще всего о таком намерении заявляют женщины — 14% против 10% мужчин. Дополнительные дни отдыха чаще выбирают сотрудники от 35 до 45 лет (13%), а также те, кто зарабатывает от 100 тыс. рублей в месяц (12%).

61% сотрудников не намерены продлевать отдых и ограничатся четырьмя выходными днями.

Чтобы знать про все выходные и праздничные дни, пользуйтесь удобным инструментом от «Клерка» — производственным календарем.

VIII Всероссийская бухгалтерская онлайн-конференция 18-20 июня: проведите три дня с лучшими экспертами страны.