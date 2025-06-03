Российские компании интенсивнее переходят на отечественный софт. На ПО потратили на 50% больше, чем в 2021 году

В управлении финансами 80% решений – отечественные, а среди программ для цифрового проектирования таких около 50%.

Российские компании активно переходят на отечественный софт и опираются на современные продукты для повышения производительности и эффективности, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

В 2024 году на покупку, внедрение и поддержку ПО направили более 3 трлн рублей – это на 50% больше, чем в 2021 году.

Переход на отечественный софт происходит интенсивнее. На российское ПО переходят во всех сегментах: от операционных систем и пользовательских приложений до сложных корпоративных платформ.

Среди решений, применяемых предприятиями для управления финансами, 80% — российской разработки. Половина установленных программ для цифрового проектирования тоже отечественные. Среди платформ для автоматизации и оптимизации производств и технологических процессов доля российских превысила 40%, а среди комплексных инструментов для планирования, распределения и контроля ресурсов – 60%.

Ранее мы писали, что в России могут создать рейтинг компаний по внедрению отечественного софта.

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