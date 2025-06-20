Бухгалтер не вправе раскрывать сам факт передачи сведений в Росфинмониторинг

Сотрудники организации и/или ИП, а так же сам индивидуальный предприниматель, оказывающие услуги в сфере бухучета и права, не вправе разглашать клиентам и иным лицам факт передачи в Федеральную службу по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) информации об операциях и сделках, замораживании средств и т. п.

На это в ходе VIII Всероссийской бухгалтерской конференции «Летняя сессия» обратила внимание Юлия Белякова — к.э.н., председатель Президиума МКА Покровская застава, президент АНО «экспертно консультационный центр «Интернет-технологий, комплаенс-аудита и риск-менеджмента», аккредитованный центр МУМЦ РФМ, аудитор, адвокат.

Такие данные передают через личный кабинет на сайте финразведки, когда есть любые основания полагать, что возможно отмывание преступных доходов.