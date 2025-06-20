ЦОК ПРЕМ от 8к 18.06 Мобильный
Эксклюзив
 Блокировка счетов по 115-ФЗ и антиотмывочное законодательство

Бухгалтер не вправе раскрывать сам факт передачи сведений в Росфинмониторинг

Лица, оказывающие бухгалтерские услуги, являются участниками национальной антиотмывочной системы.

Сотрудники организации и/или ИП, а так же сам индивидуальный предприниматель, оказывающие услуги в сфере бухучета и права, не вправе разглашать клиентам и иным лицам факт передачи в Федеральную службу по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) информации об операциях и сделках, замораживании средств и т. п.

На это в ходе VIII Всероссийской бухгалтерской конференции «Летняя сессия» обратила внимание Юлия Белякова — к.э.н., председатель Президиума МКА Покровская застава, президент АНО «экспертно консультационный центр «Интернет-технологий, комплаенс-аудита и риск-менеджмента», аккредитованный центр МУМЦ РФМ, аудитор, адвокат.

Такие данные передают через личный кабинет на сайте финразведки, когда есть любые основания полагать, что возможно отмывание преступных доходов.

Автор

Начать дискуссию

Интересные материалы

Главная Конференция