Прием в вузы скорректируют исходя из кадрового прогноза – Котяков

Министр труда рассказал о будущем рынка труда и о трудоустройстве молодежи.

Об основных вопросах современного рынка труда рассказал на форуме «HREXPO PRO ЛЮДЕЙ» министр труда Антон Котяков. По его словам, сейчас стоят такие ключевые задачи:

прогнозирование потребности в кадрах;

выстраивание кадровой стратегии предприятий;

подготовка специалистов;

анализ влияния технологий на рынок труда;

содействие в профессиональном самоопределении и трудоустройстве молодежи.

Министерство в первую очередь направляет усилия на трудоустройство молодежи, сказал министр.

«Мы совместно с работодателями формируем прогноз, чтобы четко понимать, какие специалисты нужны рынку труда в перспективе. Уже готов кадровый прогноз на 5-летний период, а начиная с этого года переходим на 7-летнее прогнозирование. Благодаря этому с коллегами из блока образования сможем скорректировать контрольные цифры приема в образовательные организации», — отметил Антон Котяков.

Также Минтруда актуализирует профстандарты, синхронизирует их с образовательными стандартами и увязывает существующие направления подготовки с востребованными на рынке труда профессиями.

«При подготовке прогноза учитываем рост производительности труда в отдельных отраслях. В том числе — связанный с развитием искусственного интеллекта, ведь ИИ формирует переток кадров, особенно в отраслях, где его применяют очень активно», — добавил министр.

По мнению Котякова, диалог с работодателями и экспертным сообществом помогает в совершенствовании инструментов содействия занятости и подбора кадров.

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