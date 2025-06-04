Действующее положение о проверках работодателей продлят до конца 2026 года – Минтруд

Правила проверок работодателей уточнят, а нормы ключевых показателей госконтроля сделают жестче. Действие актуальных правил продлят еще на год.

Действие постановления Правительства от 21.07.2021 № 1230 о контроле за соблюдением работодателями норм трудового права хотят продлить до 31 декабря 2026 года. Соответствующий проект постановления кабмина разработан Минтрудом и опубликован на портале проектов НПА.

Сейчас установлено, что действующие правила применяют до 31 декабря 2025 года.

Также поменяют целевые значения ключевых показателей госконтроля на 2026 год:

погибшие при несчастных случаях на 100 тыс. занятых за отчетный период: не более 1,57 человека (в 2024 – не более 1,59, в 2025 – не более 1,58);

пострадавшие с тяжелыми последствиями на 100 тыс. занятых за отчетный период: не более 5,5 человека (2024 – не более 5,6, 2025 – не более 5,55);

ущерб в виде просрочки долга по зарплате к суммарной номинальной зарплате в РФ за отчетный период: не более 0,044 тыс. руб. (2024 – не более 0,046 тыс. руб., 2025 – не более 0,045 тыс. руб.).

Также уточнят регулярность проверок: для контролируемых лиц из категории высокого риска, не включенных в план проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий на текущий год, – один обязательный профилактический визит в год.

Кроме того, хотят установить, что срок обязательного профилактического визита не может превышать десять рабочих дней.

Планируется, что постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

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