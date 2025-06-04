Минпромторг хочет запретить госзакупки импортных телевизоров

Отечественные телевизоры составили уже 44,6% от общего объема продукции, при этом доля госзакупок иностранной техники превысила 58%. Это хотят изменить и дать возможность российским производителям продать свой товар.

На портале проектов нормативных правовых актов появился проект постановления о запрете госзакупок телевизоров иностранного производства.

Изменения затронут продукцию с кодами:

26.40.20.110 «Приемники телевизионные (телевизоры) цветного изображения без устройств записи и воспроизведения звука и изображения»;

26.40.20.122 «Приемники телевизионные (телевизоры) цветного изображения с жидкокристаллическим экраном, плазменной панелью».

За 2024 год в России произвели 2 467,007 тыс. отечественных телевизоров, это 44,6% от общего объема продукции на рынке.

«Производственные мощности российских производителей телевизоров и объем их промышленного производства многократно превышают потребность государственных и муниципальных заказчиков, а также отдельных видов юридических лиц», — сказано в пояснительной записке.

Сейчас известны два производителя российских телевизоров. Это компания «Квант», у которой зарегистрировано 14 наименований в реестре отечественных производителей, а также ООО «ДЮКС», чьи модели пока что не попали в список.

В 2024 году для государственных и муниципальных нужд закупили 42,794 тыс. телевизоров, из которых только 18,943 тыс. отечественного производства или 41,36% от общего числа купленной продукции. Доля закупок импортных телевизоров составила 58,64%.

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