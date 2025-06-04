🌴 Топ материалов «Клерка» про отпуск и отпускные в 2025 году: как рассчитать и оформить выплаты

Сделали для вас подборку наших лучших статей, разборов и записей вебинаров, которые помогут вам без ошибок и нервов разобраться с отпускными в организации. Мы учли все изменения 2025 г., так что все материалы актуальны на 100%.

Расспросили бухгалтеров и кадровиков, с какими проблемами они столкнулись при расчете отпускных и оформлении ежегодного оплачиваемого отпуска — нашли ответы и подсказки среди наших материалов. Смотрите и читайте, чтобы отправить всех в отпуск довольными и самому не сойти с ума.

Разборы

Мини-курсы

Онлайн-курсы

Кадровый учет: документы, воинский учет, 1С — вы узнаете, какие существуют виды отпусков, как перенести или продлить отпуск, в каких случаях его можно заменить денежной компенсацией и т. д.;

Зарплата: учет, налоги, кадры, 1С — вы узнаете, как рассчитать средний заработок для отпускных, как оформить дополнительный отпуск без сохранения зарплаты и учебный отпуск.

Зарплата в 1С:ЗУП — вы научитесь делать основные настройки, рассчитывать в ПО зарплату, начислять премии, больничные и отпускные в 1С:ЗУП.

Самые обсуждаемые вопросы на консультациях

Считать отпускные правильно поможет Калькулятор отпускных «Клерка», удобный инструмент, который производит расчет по правилам ст. 139 ТК РФ. Вы можете быть уверены, что посчитаете все быстро и без ошибок.

Как бухгалтеру упростить работу с отпускными-2025

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