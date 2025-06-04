С 1 октября 2025 года будет новый порядок обмена электронными счетами-фактурами

Налоговики рекомендуют операторам ЭДО уже сейчас готовить обновления, чтобы все начало работать с октября.

ФНС подготовила проект приказа с новым порядком обмена электронными счетами-фактурами. Он будет действовать с 1 октября 2025 года и заменит действующий приказ Минфина от 05.02.2021 № 14Н.

Новый порядок предполагает, что при передаче документов через операторов ЭДО налогоплательщики будут обмениваться универсальными сообщениями, которые заменят извещение о получении документа от контрагента и уведомление об уточнении.

«Обмен ими позволит ускорить взаимодействие между сторонами по вопросам документооборота и содержания документа. При работе с универсальными сообщениями не нужна электронная подпись», — сказано на сайте ФНС.

Участники электронного обмена смогут прописать дополнительные правила к кодам причин отправки универсальных сообщений. Например, перечислить должностных лиц, которые могут направлять данные.

Операторы ЭДО будут обязаны обеспечить новый порядок обмены электронными счетами-фактурами, в том числе и в роуминге. ФНС рекомендует уже сейчас начать разработки и обновление программ, чтобы успеть к 1 октября 2025 года.

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