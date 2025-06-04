Совфед: за продажу энергетиков детям оштрафуют до 500 тысяч рублей

Продавцов, которые продали энергетики несовершеннолетним, оштрафуют до 50 тысяч рублей, а компании — до 500 тысяч.

4 июня 2025 года Совет Федерации одобрил закон, по которому за продажу энергетиков несовершеннолетним начнут штрафовать.

За продажу детям безалкогольных тонизирующих напитков физлиц оштрафуют на сумму до 50 тыс. рублей, должностных лиц — до 200 тыс., а компании — до 500 тыс.

Административные дела будут рассматривать органы исполнительной власти субъектов РФ. Сотрудники полиции смогут это делать только если непосредственно обнаружат признаки правонарушений.

Закон ждет подписи Президента и вступит в силу с момента официальной публикации.

Недавно мы писали, что с 1 марта 2025 года вступил в силу закон, который запрещает продавать несовершеннолетним энергетические напитки, однако штрафы пока что не вводили.

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