Госдума установила штрафы до 500 тысяч рублей за продажу энергетиков детям

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что запрет на продажу энергетических напитков несовершеннолетним до 18 лет не будет работать без штрафов.

22 мая 2025 года депутаты Госдумы сразу во втором и третьем чтениях приняли закон, который позволит штрафовать продавцов до 500 тыс. рублей за продажу несовершеннолетним энергетических напитков.

За продажу детям безалкогольных тонизирующих напитков физлиц оштрафуют на сумму до 50 тыс. рублей, должностных лиц — до 200 тыс., а компании — до 500 тыс.

С 1 марта 2025 года вступил в силу закон, который запрещает продавать несовершеннолетним энергетические напитки, однако штрафы пока что не вводили.

«Видим, что без установления штрафов запрет на продажу энергетиков детям работать не будет», — сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Если у продавцов есть сомнения в возрасте покупателей, они могут попросить у них паспорт.

Закон вступит в силу со дня официального опубликования.

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