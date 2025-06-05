👉 ИП на УСН и ЕСХН будут по-новому считать взносы 1%

С 2026 года планируются поправки в НК в части фиксированных взносов. Они касаются, в частности, ИП на УСН «доходы минус расходы» и ИП на ЕСХН.

Теперь в НК закрепят норму о том, что такие ИП должны считать базу для 1-процентных взносов с учетом расходов (проект поправок в НК разработан Минфином).

На практике ИП считают так уже много лет, ориентируясь на решения судов и разъяснения Минфина и ФНС.

То есть сама по себе эта норма для ИП – не новость. Но будет и новация.

Учитывать для расчета взносов надо будет не все расходы. Страховые взносы на ОПС и ОМС при расчете взносов 1% не учитываются.

То есть для расчета налога по УСН взносы в расходах учитываются, а для расчета взносов 1% – не учитываются.

Сейчас у ФНС проблема с расчетом взносов 1% ИП на ОСНО, так как посчитать их по декларации 3-НДФЛ не получается — нет таких данных. В итоге ИП на ОСНО по всей стране получают требования от ФНС пояснить состав расходов и указать, сколько там взносов.

Если формы деклараций по УСН, ЕСХН и 3-НДФЛ не поменяют, то аналогичные требования после введения новой нормы НК пойдут в адрес всех ИП по всей стране.

Что еще поменяют в фиксированных взносах с 2026 года – читайте тут.

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