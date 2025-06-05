Рейтинг репутации девелоперов хотят разработать на базе системы наш.дом.рф

ДОМ.РФ инициирует создание индекса деловой репутации для строительной отрасли на базе системы жилищного строительства наш.дом.рф, в которой собирается информация о деятельности застройщиков по всей стране. Об этом рассказал член правления ДОМ.РФ Николай Козак на форуме ЦИПР.

«ЭКГ-рейтинг — важнейшая экосистема, которая дает бизнесу не только объективную, просчитываемую на базе данных, внешнюю оценку, но и реальные инструменты для развития. ДОМ.РФ активно участвует в работе Экспертного совета рейтинга, имея возможность создавать новые направления развития отрасли», — заявил Козак.

ЭКГ-рейтинг — это не только способ внешней оценки работающих практик, но и инструмент для трансформации моделей управления, считают в ДОМ.РФ

Также ЭКГ-рейтинг способствует распространению принципов устойчивого развития среди контрагентов. Например, в 2024 году группа ДОМ.РФ структурировала свыше 1 400 поставщиков по уровню в ЭКГ-рейтинге: подрядчики, имеющие высокий рейтинг, получают преимущество при отборе, и рекомендованы к включению в реестры надежных поставщиков

VIII Всероссийская бухгалтерская онлайн-конференция 18-20 июня: проведите три дня с лучшими экспертами страны.