Роспотребнадзор может вернуться к массовым проверкам ресторанов и торговых сетей
В Госдуме обсуждают поправки, которые вернут Роспотребнадзору право проводить выездные проверки без предварительного одобрения прокуратуры.
Контроль смогут проводить по любому поводу и в течение 24 часов после жалобы потребителей или общественных организаций. Также причиной для проверки может стать информация из системы «Честный ЗНАК» или публикации в СМИ. Об этом пишут «Известия».
Если Роспотребнадзор получит право быстро проводить выездные проверки, то массовый контроль грозит заведениям общепита, торговым центрам, а также легкой промышленности.
С 2020 года ведомство не выезжает на объект для внепланового контроля, для этого сначала нужно получить разрешение прокуратуры. На практике одобрение получает только 30% заявок от санитарных врачей.
«В настоящее время восходящая динамика фиксируемых нарушений в различных отраслях неизбежно ставит вопрос о трансформации моратория», — сказал глава «Общественной потребительской инициативы» (ОПИ) Олег Павлов.
Самым громким случаем стало массовое отравление фасолью из салата в июне 2024 года. От ботулизма тогда пострадали больше 400 человек в 11 регионах.
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