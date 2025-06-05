Роспотребнадзор может вернуться к массовым проверкам ресторанов и торговых сетей

Поводом для проверки Роспотребнадзора может стать жалоба потребителя, информация из системы маркировки или публикации в СМИ. Депутаты планируют вернуть ведомству право на проверки без разрешения от прокуратуры.

В Госдуме обсуждают поправки, которые вернут Роспотребнадзору право проводить выездные проверки без предварительного одобрения прокуратуры.

Контроль смогут проводить по любому поводу и в течение 24 часов после жалобы потребителей или общественных организаций. Также причиной для проверки может стать информация из системы «Честный ЗНАК» или публикации в СМИ. Об этом пишут «Известия».

Если Роспотребнадзор получит право быстро проводить выездные проверки, то массовый контроль грозит заведениям общепита, торговым центрам, а также легкой промышленности.

С 2020 года ведомство не выезжает на объект для внепланового контроля, для этого сначала нужно получить разрешение прокуратуры. На практике одобрение получает только 30% заявок от санитарных врачей.

«В настоящее время восходящая динамика фиксируемых нарушений в различных отраслях неизбежно ставит вопрос о трансформации моратория», — сказал глава «Общественной потребительской инициативы» (ОПИ) Олег Павлов.

Самым громким случаем стало массовое отравление фасолью из салата в июне 2024 года. От ботулизма тогда пострадали больше 400 человек в 11 регионах.