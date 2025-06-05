ИП и специалистам частной практики осталось меньше месяца для уплаты взносов с дохода от 300 тысяч

Переменную часть страховых взносов платят ИП, нотариусы, адвокаты и другие лица, занимающиеся частной практикой. Срок оплаты – не позднее 1 июля 2025.

УФНС напоминает о приближении срока уплаты переменной части страховых взносов за 2024 год. Ее размер – 1% от суммы дохода, превысившего 300 000 рублей. До 1 июля включительно (вторник) эти взносы должны перечислить ИП, адвокаты, медиаторы, нотариусы, арбитражные управляющие, оценщики, патентные поверенные и другие специалисты, занимающиеся частной практикой.

Фиксированную часть страховых взносов в размере 53 658 рублей ИП и лица, занимающиеся частной практикой, должны заплатить до 29 декабря 2025 года.

Если ИП прекращает деятельность, заплатить взносы нужно в течение 15 дней со дня снятия с учета.

ИП, которые начали работать не с начала года или прекратили деятельность до конца года, считают сумму взносов пропорционально отработанным месяцам. За неполный отработанный месяц размер фиксированного взноса считают по числу отработанных в этом месяце дней.

Фиксированную часть взносов нужно платить независимо от возраста предпринимателя, факта ведения или неведения деятельности и размера полученных доходов от предпринимательской или иной профессиональной деятельности, напоминает УФНС.

Рассчитать сумму страховых взносов можно с помощью сервиса ФНС «Калькулятор расчета страховых взносов», а заплатить их – в сервисе «Уплата налогов и пошлин – Пополнить ЕНС».

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