📄 С 15 июня 2025 будут новые формы документов для выплаты больничных и детских пособий

СФР утвердил новые формы документов и сведений, применяемых для назначения и выплаты больничных и детских пособий — приказ от 28.04.2025 № 520.

Изменения вносят в приложения к приказу СФР от 22.04.2024 № 643.

Новые формы документов вступят в силу с 15 июня 2025 года. Какие документы изменили:

сведения о застрахованном лице;

извещение о внесении исправлений в листок нетрудоспособности;‎

заявление о назначении ежемесячного пособия по уходу ‎за ребенком;

уведомление о прекращении права застрахованного лица ‎на получение ежемесячного пособия по уходу за ребенком.

В новых бланках учтена необязательность указания ИНН застрахованного лица и необходимость писать страховой номер индивидуального лицевого счета ребенка при обращении ‎за назначением и выплатой ежемесячного пособия по уходу за ним.

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