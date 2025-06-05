📄 С 15 июня 2025 будут новые формы документов для выплаты больничных и детских пособий
СФР утвердил новые формы документов и сведений, применяемых для назначения и выплаты больничных и детских пособий — приказ от 28.04.2025 № 520.
Изменения вносят в приложения к приказу СФР от 22.04.2024 № 643.
Новые формы документов вступят в силу с 15 июня 2025 года. Какие документы изменили:
сведения о застрахованном лице;
извещение о внесении исправлений в листок нетрудоспособности;
заявление о назначении ежемесячного пособия по уходу за ребенком;
уведомление о прекращении права застрахованного лица на получение ежемесячного пособия по уходу за ребенком.
В новых бланках учтена необязательность указания ИНН застрахованного лица и необходимость писать страховой номер индивидуального лицевого счета ребенка при обращении за назначением и выплатой ежемесячного пособия по уходу за ним.
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