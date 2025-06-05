На площадке РСПП могут создать рабочую группу по подготовке к локализации машин в такси

Перевозчики и таксопарки не понимают, какой именно транспорт допустят к работе в такси после 1 марта 2026 года. Чтобы подготовить отрасль к изменениям, предложили сформировать рабочую группу.

С 1 марта 2026 года начнет действовать закон о локализации автомобилей в такси. Общественный совет по развитию такси предложил создать на площадке Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) рабочую группу, чтобы обсудить новые требования. К дискуссии пригласят в том числе и производителей машин.

Сейчас не ясно, какой именно транспорт допустят к пассажирским перевозкам. Есть только общая формулировка о количестве баллов локализации, пишет «Коммерсант».

С 1 января 2023 года минимальный порог — 3 200 баллов, с 1 января 2027 он будет от 3 500 баллов, с 1 января 2028 года — 3 700 баллов. Например, 400 баллов автомобиль получает, если его кузов сварили в России, 500 баллов — за окраску, 200 баллов — за использование российского металла (не меньше 70% от общей массы кузова).

В реестр такси с 1 марта 2026 года попадут автомобили, которые:

набрали нужное количество баллов локализации;

были произведены в рамках специального инвестконтракта, заключенного в период с 1 марта 2022 по 1 марта 2025 года.

Общественный совет по развитию такси считает, что отрасль не готова к таким изменениям. Перевозчикам и таксопаркам нужны разъяснения, как им подготовиться к 1 марта 2026 года.

Руководитель центра компетенций Международного евразийского форума такси Станислав Швагерус объяснил, что сейчас в законе о локализации есть только запрет на использование иностранных автомобилей в такси, но требований к локализованным авто еще не существует.

В региональных реестрах крупная часть автомобилей принадлежит самозанятым перевозчикам, именно по ним норма о локализации ударит сильнее всего, считает руководитель Объединения самозанятых Иван Литвинов.

Недавно мы писали, что агрегаторы стали переходить на «сервис аренды машин с водителем», чтобы не соблюдать массу требований по закону о такси.

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