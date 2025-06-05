👍 В 2026 году станет проще получить налоговый вычет на недвижимость и транспорт

Ожидается, что подать заявку на получение имущественного налогового вычета по НДФЛ при продаже машины или квартиры будет можно без заполнения налоговой декларации 3-НДФЛ.

Глава Минцифры Максут Шадаев рассказал, что к началу 2026 года планируют упростить процесс оформления налогового вычета на недвижимость и транспорт.

Функционал будет работать на портале Госуслуги. Ожидается, что для получения вычета при продаже квартиры или машины не нужно будет заполнять декларацию.

«К началу 2026 года мы планируем реализовать получение готового рассчитанного налога от продажи недвижимости и транспорта», — сказал Максут Шадаев.

Также в планах министерства — внедрить получение актуальных статусов камеральных проверок. Такая информация позволит понимать, когда заявление о вычете перешло на следующий этап проверки или в статус выплаты.

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