❌ Минфин: к пенсионным выплатам от НПФ нельзя применить стандартный вычет, хотя они облагаются НДФЛ

Стандартный налоговый вычет можно получить только с основной налоговой базы. Пенсионные выплаты к ней не относятся.

Минфин ответил на вопрос о применении стандартного вычета по НДФЛ в отношении выплат по пенсионному обеспечению.

В письме от 28.04.2025 № 03-04-06/42618 ведомство разъясняет, что пенсионные выплаты, которые облагаются НДФЛ (т. е. негосударственная пенсия от НПФ), не относятся к основной налоговой базе: подп. 2 п. 6 ст. 210 НК.

А в отношении доходов, которые не относятся к основной базе, налоговые вычеты, в частности, стандартный, не применяются.

То есть негосударственные пенсии облагаются НДФЛ без права на вычет.

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