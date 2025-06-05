ЦОК КПП УСН 03.06 Мобильный
Обзоры новостей

⚡️ Итоги дня: в Москве ограбили мошенника, в Саратовскую область прибежал 1 млн сайгаков, а звонки из-за границы хотят блокировать

Подготовили обзор главных событий дня — 5 июня 2025 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

  • Самыми привлекательными работодателями для студентов колледжей оказались «Яндекс», VK и DNS. Далее следуют Ozon и Газпром. В десятку попали Huawei, «Золотое яблоко», «Газпром нефть», Сбер, Wildberries и РЖД.

  • Глава строительной компании ФСК предложил закреплять мигрантов за конкретным работодателем, а не за регионом. Сейчас иностранец может уйти от застройщика работать курьером в «Яндекс», затем в Wildberries, а после снова вернуться на стройку.

  • Спрос на ноутбуки в штуках сократился по итогам первого квартала на 4%, в деньгах рынок просел на 12%. В лидерах по продажам устройства Asus, Huawei и Honor, а основной причиной падения рынка называются снижение цен на устройства на фоне низкого спроса.

  • На онлайн-платформах и маркетплейсах растет спрос на размещение рекламы со стороны бизнеса. Некоторые участники рынка наблюдают рост инвестиций в рекламу свыше 50%, а объем рекламы в сегменте в 2024 году оценивается уже в 381 млрд рублей.

  • В РФ могут заблокировать звонки из-за рубежа. Планируется, что операторы связи должны будут блокировать номера возможных мошенников из специального реестра. Если оператор этого не сделал, то должен компенсировать ущерб.

  • Госдума рассмотрит законопроект о запрете иноагентам создавать СМИ для детей.

  • Российские корпорации начали массово закрывать свои непрофильные IT-компании. Такие «дочки» создавались с начала 2000-х, чтобы заниматься цифровыми проектами внутри компаний, но многие так и не вышли на внешний рынок.

  • На отечественных планшетах Kvadra стала доступна мобильная регистрация биометрии.

  • «Яндекс.Карты» обновили дизайн, добавив фото-ориентиры и детальную разметку дорог для пешеходов.

  • Мошенника ограбили в Москве. Двое неизвестных отобрали у мужчины сумку, в которой находилось около 1,5 млн рублей, грабителей задержали. Позже выяснилось, что пострадавшим оказался курьер-мошенник, который вез сумму от обманутого жителя столицы. Курьера тоже задержали по статье «Мошенничество».

  • В США женщина подхватила редкую инфекцию, ее вызвала «пожирающая мозг» амеба-паразит, которая попала в организм после промывания носа водой из-под крана.

  • В Саратовской области фермеры получат выплаты за ущерб от сайгаков. С территории Казахстана зашли около 1 млн животных. Из регионального бюджета будут компенсировать прямые понесенные в ходе посевной кампании затраты на семена и ГСМ. 

Какие события этого дня стали самыми интересными для вас? Делитесь в комментариях!

Автор

TOP10BEST
Общество

ТОП-30 студий дизайна интерьера — рейтинг лучших бюро интерьеров Москвы в 2025-2026 года

Мы собрали лучшие студии дизайна интерьера в Москве, которые хорошо зарекомендовали себя по реальным отзывам заказчиков в 2025 году.

ТОП-30 студий дизайна интерьера — рейтинг лучших бюро интерьеров Москвы в 2025-2026 года
1

Комментарии

1
  • Arhimed0
    Главный бухгалтер

    В РФ могут заблокировать звонки из-за рубежа. Планируется, что операторы связи должны будут блокировать номера возможных мошенников из специального реестра.

    А это тебе родственник звонил! Про важную новость сообщить....

    вот она... одна из любимых сказочек из детства!

    С журавлями поймал, с журавлями и зажарю

Интересные материалы

Главная avito От Авито
Премиум