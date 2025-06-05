⚡️ Итоги дня: в Москве ограбили мошенника, в Саратовскую область прибежал 1 млн сайгаков, а звонки из-за границы хотят блокировать

Самыми привлекательными работодателями для студентов колледжей оказались «Яндекс», VK и DNS. Далее следуют Ozon и Газпром. В десятку попали Huawei, «Золотое яблоко», «Газпром нефть», Сбер, Wildberries и РЖД.

Глава строительной компании ФСК предложил закреплять мигрантов за конкретным работодателем, а не за регионом. Сейчас иностранец может уйти от застройщика работать курьером в «Яндекс», затем в Wildberries, а после снова вернуться на стройку.

Спрос на ноутбуки в штуках сократился по итогам первого квартала на 4%, в деньгах рынок просел на 12%. В лидерах по продажам устройства Asus, Huawei и Honor, а основной причиной падения рынка называются снижение цен на устройства на фоне низкого спроса.

На онлайн-платформах и маркетплейсах растет спрос на размещение рекламы со стороны бизнеса. Некоторые участники рынка наблюдают рост инвестиций в рекламу свыше 50%, а объем рекламы в сегменте в 2024 году оценивается уже в 381 млрд рублей.

В РФ могут заблокировать звонки из-за рубежа. Планируется, что операторы связи должны будут блокировать номера возможных мошенников из специального реестра. Если оператор этого не сделал, то должен компенсировать ущерб.

Госдума рассмотрит законопроект о запрете иноагентам создавать СМИ для детей.

Российские корпорации начали массово закрывать свои непрофильные IT-компании. Такие «дочки» создавались с начала 2000-х, чтобы заниматься цифровыми проектами внутри компаний, но многие так и не вышли на внешний рынок.

На отечественных планшетах Kvadra стала доступна мобильная регистрация биометрии.

«Яндекс.Карты» обновили дизайн, добавив фото-ориентиры и детальную разметку дорог для пешеходов.

Мошенника ограбили в Москве. Двое неизвестных отобрали у мужчины сумку, в которой находилось около 1,5 млн рублей, грабителей задержали. Позже выяснилось, что пострадавшим оказался курьер-мошенник, который вез сумму от обманутого жителя столицы. Курьера тоже задержали по статье «Мошенничество».

В США женщина подхватила редкую инфекцию, ее вызвала «пожирающая мозг» амеба-паразит, которая попала в организм после промывания носа водой из-под крана.