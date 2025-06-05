😓 Сотрудники стали чаще рассказывать начальству о своих ошибках

49% россиян считают, что руководители должны знать только о серьезных ошибках в работе, о каждом недочете им можно не докладывать.

42% россиян уверены, что руководители должны знать про все ошибки, которые были допущены в работе. При этом, каждый второй (49%) считает, что сообщать стоит только о серьезных промахах.

По сравнению с 2023 годом, число россиян, которые согласны рассказывать начальству о каждой оплошности, выросло на 7 процентных пунктов.

Чем старше сотрудники, тем реже они придерживаются политики честности.

Например, среди работников старше 45 лет только 32% готовы рассказывать о своих ошибках, тогда как это согласны делать 56% молодежи до 35 лет. Об этом сказано в исследовании сервиса Superjob.

Женщины реже мужчин готовы рассказывать начальству о своих недочетах: 37% против 42%.

Честность с руководителями также зависит от уровня заработка сотрудника. 55% россиян с доходом до 50 тыс. рублей считают, что нужно докладывать о каждом промахе. Среди специалистов с доходом от 100 тыс. рублей готовы это делать только 38%.

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