❓ ИП на ОСНО не понимают, как им считать взносы 1%. ФНС тоже не знает

С 2024 года внесли поправки в НК в части расчета взносов 1% для ИП на ОСНО. Но как это иногда бывает, учли не все нюансы. Теперь все ждут разъяснений Минфина на этот счет.

Взносы 1% ИП на ОСНО считают с разницы между доходами и расходами (профвычетом), за исключением расходов в виде взносов на ОПС и ОМС.

То есть часть профвычета в виде взносов не учитывается для расчета взносов 1%.

При этом в НК нет уточнения, что исключать надо только фиксированные взносы. Речь идет о взносах на ОПС и ОМС в принципе.

ИП-работодатели задумались – надо ли им для целей расчета 1% убирать из расходов взносы за сотрудников.

Этот вопрос бухгалтеры задают в чате ФНС. Но налоговики ответа на него не знают и сами его задают Минфину.

Таким образом, сейчас налоговики и предприниматели ждут, что скажет Минфин по этому поводу.

Кстати, скоро аналогичную норму введут и для ИП на УСН. Но в их случае Минфин этот нюанс сразу обговорил в НК – вычитать надо будет только фиксированные взносы ИП, а взносы за сотрудников из расходов убирать не надо.

Какие еще поправки по фиксированным взносам запланированы на 2026 год, читайте тут.

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