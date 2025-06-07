Вклады со ставками выше ключевой практически исчезли с рынка

В начале 2025 года средняя доходность депозитов составляла 21–22%, но сейчас ниже 20%.

К концу мая 2025 года только один банк из первой 20-ки по объему портфеля розничных депозитов предлагал ставку по обычному вкладу выше ключевой ЦБ. Обычный вклад – это без дополнительных и нестандартных условий на сумму 100 тысяч рублей на самые стандартные сроки договора: 3, 6 и 12 месяцев.

Об этом рассказал старший управляющий директор Мосбиржи по розничному бизнесу, развитию электронных платформ и проекту Финуслуги Игорь Алутин. Падение ставок по депозитам затронуло все крупнейшие банки. Пресс-релиз есть у «Клерка».

«В начале нынешнего года ситуация была совсем иной: почти каждый банк предлагал ставки на уровне или выше ключевой. Чаще всего такие ставки предлагались по вкладам, открываемым на полугодие: 16 банков из топ-20 предлагали такую доходность, при этом в топ-50 это был каждый второй банк. Реже всего их можно было встретить по вкладам, открываемым на три года: было всего лишь четыре предложения от банков из топ-50 в начале года, сейчас – два», — сказал Алутин.

В 2025 году в среднем каждую неделю темп снижения ставок составлял от −0,02 до −0,46 п. п. В итоге доходность вкладов в топ-20 банков упала на 1,8–2,5 п. п. в зависимости от срока депозита. Это происходило на фоне неизменности в решении ЦБ сохранять уровень ключевой ставки, установленный в октябре 2024 года.

Очередное заседание ЦБ состоялось 6 июня: ключевая ставка понижена с 21 до 20%. За неделю до этого ставки по вкладам на срок до года снизились до 18,6-19,6%.

Несколько месяцев подряд после того, как осенью 2024 ключевая ставка обновила рекорд, средние ставки по вкладам превышали ее размер. Это происходило с ноября 2024 до конца февраля 2025 года.

Ситуация, когда ставки по депозитам выше ключевой, как отметила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, действительно нетипичная.

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